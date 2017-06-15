Двое итальянцев пропали без вести после пожара в Лондоне

Марко Готтарди — архитектор из коммуны Санто-Стино-ди-Ливенца, его девушка Глория Тревизан — из города Падуя.

Двое граждан Италии пропали без вести после крупного пожара в Лондоне. Об этом агентство АНСА сообщает со ссылкой на МИД страны. Пропавшие идентифицированы как Глория Тревизан и Марко Готтарди из региона Венето.

Отец Готтарди Джаннино рассказал агентству, что до последней минуты был на связи с сыном и его девушкой, пока они не сказали, что квартира заполнена дымом, после чего связь прервалась.

— Мы надеемся на чудо, — рассказал отец итальянца.

Напомним, крупный пожар произошёл в жилой многоэтажке на западе Лондона утром 14 июня. В результате скончалось 12 человек. Как сообщал Лайф, возгорание могло начаться из-за неисправного холодильника.