Число погибших в результате атаки боевиков в Сомали увеличилось до 14

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Число погибших в результате атаки боевиков в Сомали увеличилось до 14

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В столице Сомали прогремел взрыв. Фото: © REUTERS/Feisal Omar

В настоящее время полиция проводит операцию по освобождению заложников, по данным СМИ, их число может составлять 20–30 человек.

Число жертв атаки боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо увеличилось до 14 человек, двое из них — сами нападавшие, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о девяти жертвах.

Как сообщал Лайф, ранее в центре Могадишо взорвался заминированный автомобиль. После этого в находящемся поблизости заведении началась стрельба, боевики взяли в заложники посетителей.

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