Politico: Экс-министр национальной безопасности США выступит на слушаниях по РФ

Как сообщает Politico, слушания разведкомитета палаты представителей назначены на следующую среду.

Бывший глава Министерства национальной безопасности США Джей Джонсон даст публичные показания в ходе слушаний разведкомитета палаты представителей, который занимается расследованием "российского вмешательства" в избирательный процесс в США. Как сообщает Politico, слушания назначены на следующую среду.

Напомним, в настоящий момент ведутся три отдельных расследования по РФ — палаты представителей, сената, а также спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как сообщалось ранее, Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с возможным препятствием правосудию.