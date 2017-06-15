Politico: Экс-министр национальной безопасности США выступит на слушаниях по РФ

Читайте также

Politico: Экс-министр национальной безопасности США выступит на слушаниях по РФ

42

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Как сообщает Politico, слушания разведкомитета палаты представителей назначены на следующую среду.

Бывший глава Министерства национальной безопасности США Джей Джонсон даст публичные показания в ходе слушаний разведкомитета палаты представителей, который занимается расследованием "российского вмешательства" в избирательный процесс в США. Как сообщает Politico, слушания назначены на следующую среду.

Напомним, в настоящий момент ведутся три отдельных расследования по РФ — палаты представителей, сената, а также спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как сообщалось ранее, Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с возможным препятствием правосудию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!