Facebook добавит в Safety Check функцию комментирования

Читайте также

Facebook добавит в Safety Check функцию комментирования

0

Facebook расширяет функцию Safety Check. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эта опция активизируется, если вы находитесь вблизи зон, которые были идентифицированы как небезопасные.

Соцсеть Facebook расширяет возможности функции Safety Check, которая активизируется в случае чрезвычайных ситуаций. Так, пользователи теперь смогут не только сообщить, что находятся в безопасности, но и оставить комментарий о ЧП.

Как говорится в сообщении компании, также после инцидента агентство мониторинга кризисных ситуаций NC4 будет предоставлять дополнительную информацию о происшествии.

Напомним, функция Safety Check активизируется в сети Facebook, если вы находитесь вблизи зон, которые были идентифицированы как небезопасные: рядом с местом теракта, пожара, вблизи эпицентра землетрясения или шторма. Пользователю приходит сообщение, чтобы он мог отметить, что находится в безопасности и не пострадал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!