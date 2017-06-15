Facebook добавит в Safety Check функцию комментирования

Эта опция активизируется, если вы находитесь вблизи зон, которые были идентифицированы как небезопасные.

Соцсеть Facebook расширяет возможности функции Safety Check, которая активизируется в случае чрезвычайных ситуаций. Так, пользователи теперь смогут не только сообщить, что находятся в безопасности, но и оставить комментарий о ЧП.

Как говорится в сообщении компании, также после инцидента агентство мониторинга кризисных ситуаций NC4 будет предоставлять дополнительную информацию о происшествии.

Напомним, функция Safety Check активизируется в сети Facebook, если вы находитесь вблизи зон, которые были идентифицированы как небезопасные: рядом с местом теракта, пожара, вблизи эпицентра землетрясения или шторма. Пользователю приходит сообщение, чтобы он мог отметить, что находится в безопасности и не пострадал.