Трамп неожиданно навестил раненого конгрессмена

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Трамп неожиданно навестил раненого конгрессмена

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Президент США, первая леди и сотрудники Белого дома у больницы. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп нанёс неожиданный визит в больницу, где проходит лечение конгрессмен-республиканец Стив Скализ, пострадавший во время стрельбы в Вирджинии. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, 14 июня 66-летний американец открыл стрельбу на бейсбольной площадке в штате Вирджиния. Его мишенью стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.

По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.

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