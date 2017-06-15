Путин рассказал, почему Россия симпатизирует Трампу

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что РФ симпатизирует американскому президенту Дональду Трампу, поскольку тот заявил о готовности восстановить отношения между странами.
— Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения, — сказал Путин.
По словам российского президента, иностранные журналисты пытались "подловить" его на вопросе относительно намерения Трампа.
— И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы и думали, что они сейчас меня на чём-то поймают, я всё время спрашивал: "А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединёнными Штатами?" — сказал президент РФ.
Путин также отметил необходимость посмотреть, как будут развиваться отношения между странами на практике.
— Он говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо? — заявил Путин.
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