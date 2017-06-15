Путин — Стоуну: Кибератаки на США мог совершить кто угодно

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Путин — Стоуну: Кибератаки на США мог совершить кто угодно

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Кинематографист попросил российского лидера прокомментировать слова Дональда Трампа о том, что Россия может быть к этому причастна.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссёра Оливера Стоуна о хакерских атаках в ходе предвыборной кампании в США.

— Я не понимаю, что такое "Россия взломала". Я слышал и другие его [Трампа] заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером. И при этом можно так показать трафик движения всех этих атак, что непонятно, откуда они происходили, — отметил президент.

Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун готовил два года.

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