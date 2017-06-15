Тревога на военно-воздушной базе в Калифорнии оказалась ложной

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе на базе Трэвис, однако эта информация не подтвердилась.

Военная база Трэвис в Калифорнии была закрыта из-за ложного сообщения о стрельбе. Об этом агентству Associated Press заявил конгрессмен Джон Гараменди, который был проинформирован о ситуации.

По его словам, база была закрыта после того, как кто-то сообщил о возможном огнестрельном ранении. В тот момент там проводились учения, и кто-то посчитал, что на территории находится "стрелок". Информацию о ложной тревоге подтвердили и представители базы на странице в "Фейсбуке".

Напомним, ранее на военно-воздушной базе Трэвис была объявлена тревога, очевидцы сообщили о стрельбе.