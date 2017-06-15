ABC: При пожаре в Лондоне ребёнок выжил после падения с высоты примерно 10 этажа

По словам очевидцев, таким образом в ночь пожара решили спасти своих детей от огня несколько женщин.

Очевидцы рассказали, что при пожаре в лондонском многоэтажном доме ребёнок выжил после падения с высоты примерно десяти этажей. Как сообщает ABC News, его, согласно предварительным данным, поймал прохожий.

— Пожалуйста, ловите моего малыша! — приводит слова женщины очевидец.

Как утверждают свидетели, в ту ночь таким образом решили спасти своих детей от огня несколько женщин. Кроме того, также можно было заметить людей, выпрыгивающих из окон.

Напомним, накануне в 24-этажной жилой башне в Лондоне произошло крупное возгорание. В результате пожара, по последним данным, погибло 12 человек, более 70 пострадало.