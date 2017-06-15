CNN: Конгрессмен получила письмо с угрозами после стрельбы в Вирджинии

По данным СМИ, в послании речь идёт об одном поверженном республиканце из числа проголосовавших за отмену ObamaCare.

Конгрессмен-республиканка Клодия Тенни после нападения в Вирджинии, в результате которого пострадало несколько законодателей, получила письмо с угрозами. Об этом сообщает CNN.

Lawmakers receive death threats after baseball shooting https://t.co/naOwOWYyOd via @dcexaminer — Mary McKinnon (@Ngakma) 15 июня 2017 г.

По данным СМИ, информацию о письме распространила пресс-секретарь офиса республиканцев в Нью-Йорке Ханна Эндрюс.

— Один всё, ещё 216, — говорится, как утверждается, в письме.

Как отмечается, 217 республиканцев в палате представителей проголосовали за замену реформы медицинского страхования Барака Обамы, получившей название ObamaCare.

Напомним, в ходе тренировки на бейсбольной площадке в Вирджинии был тяжело ранен конгрессмен-республиканец Стив Скализ из Луизианы, нападавший выстрелил в него около 50 раз. Сам стрелок, 66-летний Джеймс Ходжкинсон, скончался от полученных ранений.