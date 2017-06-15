Президент РФ заявил о планах по снижению расходов на оборону

По словам Владимира Путина, армия должна быть компактной, но современной и эффективной.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал о планах снизить расходы на оборону до 2,7–2,8% ВВП.

Путин рассказал, что в прошлом году эта категория расходов превысила 3%, и это "достаточно много". Однако, по словам российского лидера, она постепенно "вернётся к показателям 2,7–2,8% ВВП в ближайшие три года".

— Есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной, — отметил президент.