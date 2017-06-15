Путин: В отдельные периоды ВКС РФ наносили по террористам в Сирии 70–120 ударов

По словам российского президента, в это же время коалиция во главе с США наносила по два-пять ударов в сутки.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что российские ВКС в отдельные периоды наносили по террористам в Сирии 70–120 ударов, в то время как коалиция во главе с США — по два-пять.

— Если наши лётчики наносят, скажем, в среднем 70–120 ударов (в день), то вся международная коалиция во главе с США — два, три, пять ударов в сутки. Каждый день. Прогресс есть. Все наблюдают [прогресс], — сказал Путин.

По словам российского президента, "ещё очень большая территория находится под контролем ИГИЛ*, но значительные территории уже освобождены".

Напомним, документальный фильм о Путине, над которым Оливер Стоун работал в течение двух лет, выходит с 12 по 15 июня на Showtime.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.