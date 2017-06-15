Путин назвал численность террористов ИГИЛ

По словам российского президента, 30 тысяч из восьмидесяти составляют наёмники из 80 стран мира.

Президент РФ Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну назвал численность террористов группировки ИГИЛ*. По словам российского президента, 30 тысяч из восьмидесяти составляют наёмники из 80 стран мира, включая РФ.

— Примерное число террористов в рамках ИГИЛ — 80 тысяч человек. 30 тысяч — это иностранные наёмники из 80 стран мира, в том числе и из России, — сказал Путин.

По мнению президента, террористы обладают силой, поскольку контролируют значительное количество добываемой нефти. Как отметил Путин, если в Сирии произойдёт то же самое, что в Ливии, позиции террористических организаций значительно укрепятся.

— Они уже сегодня сильны, потому что контролируют значительное количество добываемой нефти. Террористы. Наряду с продажей музейных ценностей, артефактов, предметов искусства, помощью из-за границы они стали очень сильными, и мы не можем допустить их дальнейшего усиления, — сказал Путин.

Российский президент также заявил, что страна поддержит суннитские группировки, которые готовые воевать против ИГИЛ и "Джебхат ан-нусры"*.

— Очень многие группировки и племена в Сирии, в том числе суннитские племена, заявили нам о готовности сотрудничать с нами и воевать против ИГИЛ, — сказал Путин, добавив, что президент Сирии Башар Асад и сирийские военные с этой позицией согласны.

По словам президента, России для разрешения кризиса в Сирии также необходима поддержка США, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

— Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а, наоборот, в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны, — заявил Путин.

Напомним, интервью с российским президентом, взятые Оливером Стоуном, выходят на Showtime с 12 по 15 июня.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.