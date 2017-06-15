Президент РФ: Надо благодарить господа за возможность служить своей стране

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Президент РФ: Надо благодарить господа за возможность служить своей стране

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Владимир Путин. Фото: © REUTERS/Natalia Kolesnikova

Режиссёр Оливер Стоун в интервью с Владимиром Путиным задал ему вопрос о том, является ли его президентство напряжённым. Глава государства ответил, что простых времён не бывает.

— Когда было простое время? У нас никогда не бывает простых времён. Надо просто благодарить господа за возможность служить своей стране, — заявил президент.

Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун готовил два года.

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