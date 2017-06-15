Путин назвал украинский и русский народы "близкими родственниками"

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что Россию с Украиной связывает "тысяча нитей", а русский и украинский народы, по его убеждению, — "близкие родственники".

— Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины, — отметил Путин.

Комментируя нынешнюю ситуацию в этой стране, президент РФ назвал себя "сдержанным оптимистом", так как, по его мнению, рано или поздно "придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться".