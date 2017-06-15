Путин: В РФ понимают, что руководство Сирии допустило определённые ошибки

По словам президента, Башар Асад также осознаёт многие проблемы и готов к диалогу с оппозицией и работе над новой конституцией.

Россия понимает, что руководство Сирии допустило ряд ошибок в вопросе строительства отношений внутри самого государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну.

По словам российского президента, в Сирии сейчас воюют тысячи боевиков, выходцев с территории бывшего СССР и из сегодняшней России, и намерение не дать им вернуться в Россию побудило РФ начать операцию в Сирии.

— При этом мы прекрасно отдаем отчёт себе в том, что и самим сегодняшним руководством в Сирии были допущены определённые ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны, — сказал Путин.

Как отметил глава государства, президент Сирии Башар Асад также осознаёт многие проблемы.

— Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооружённой оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией. Готов согласиться с тем, что будущие возможные досрочные выборы президента будут поставлены под строгий, жёсткий международный контроль, — сказал Путин.