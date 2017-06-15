Путин: Мы будем защищать Крым всеми доступными средствами

По словам президента, это "не Россия решила присоединить Крым, а жители Крыма решили присоединиться к России".

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Оливеру Стоуну, что после того, как Крым стал полноценной частью РФ, отношение к этой территории кардинально изменилось.

— И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами, — сказал Путин.

Комментируя вхождение полуострова в состав России, президент сказал, что это "не РФ решила присоединить Крым, а жители Крыма решили присоединиться к России".

— Парламент, избранный ещё по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России, — отметил глава государства.

По его словам, Россия без каких-либо "боевых действий" создала условия, "чтобы люди могли прийти на выборы".