Путин: Москва просила Порошенко воздержаться от крайних действий в Донбассе

Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал, что российские власти много раз обращались к Петру Порошенко с просьбой воздержаться от крайних действий на юго-востоке Украины в 2014 году. Однако у украинского лидера "был свой взгляд" на эту проблему.

Мы много раз обращались к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий (в Донбассе). Я с ним (Порошенко) много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи Владимир Путин о конфликте в Донбассе Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам президента РФ, Порошенко "всё время ссылался на потери одного, двух, трёх человек в ходе боестолкновений с ополчением", "но когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи".