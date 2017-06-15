Президент РФ рассказал о необходимости "пакета Яровой" в борьбе с терроризмом

По словам Владимира Путина, уничтожение данных клиентов операторов приведёт к невозможности работать по криминальным элементам.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал о необходимости "пакета Яровой", в соответствии с которым операторы должны до полугода хранить письма, файлы, голосовой и другой трафик своих клиентов.

По словам Путина, закон является "обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом", а уничтожение данных приведёт к исчезновению возможностей работать по криминальным элементам. Как отметил Путин, такой закон действует в США, Канаде и многих других странах.

"Пакет Яровой" позволит также отслеживать связи участников террористических организаций из России и бывших республик СССР.

— В Сирии сейчас, к сожалению для нас, воюют на стороне террористов, на стороне ИГИЛ* и других террористических организациях 4,5 тысячи граждан России и ещё 5 тысяч как минимум граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза. Поэтому они имеют свои связи в России. В прошлом году наши специальные службы предотвратили 45 преступлений террористического характера, — сказал Путин.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.