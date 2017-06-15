Путин: Скоро все поймут, что от России не исходит никакой угрозы

Глава государства отметил, что в будущем более востребованными будут международные отношения, основанные на "уважении к интересам других народов".

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Оливеру Стоуну выразил уверенность, что в скором времени станет понятно, что РФ не несёт никакой угрозы каким-либо странам.

— Сейчас происходит определённое укрепление американского влияния в Европе, в том числе за счёт восточно-европейских стран, потому что они ещё находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского Союза, это перекладывается всё на сегодняшнюю Россию. Но рано или поздно это закончится, — сказал президент.

По его словам, "очень скоро" станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит "ни прибалтийским странам, ни восточно-европейским, ни тем более каким-то более отдалённым в Западной Европе".

Глава государства отметил, что в будущем более востребованными будут международные отношения, основанные на "уважении к интересам других народов", а не просто "запугивании какой-то внешней угрозой".