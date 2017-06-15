Путин о госперевороте на Украине: А как бы в США назвали захват Белого дома?

По словам российского президента, сообщения американских СМИ о том, что Янукович сбежал из Киева, направлены на оправдание поддержки госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал события на Украине в 2014 году и поинтересовался, какой бы термин применили в США в случае захвата Белого дома.

Стоило ему (Януковичу) уехать во второй по величине город страны, вооружённые люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести? Владимир Путин о событиях на Украине Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам президента, после подписания соглашения от 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса у Януковича ещё была надежда, что эти люди "предпримут хоть какие-то попытки к урегулированию конфликта цивилизованными, демократическими, законными способами".

— Ничего подобного нет. Просто стало очевидным, что, если он попадёт к ним в руки, они его просто убьют, и всё, — отметил Путин.

По словам российского президента, США и страны ЕС поддержали госпереворот на Украине вместо того, чтобы разобраться, что в действительности происходило в стране на тот момент.

— Наши партнёры в Европе и Соединённых Штатах оседлали этого "коня" недовольства людей, и, вместо того чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот, — сказал Путин.

Напомним, четырёхсерийный фильм Оливера Стоуна о Путине выходит с 12 по 15 июня на Showtime.