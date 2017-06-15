Путин рассказал, как западные партнёры просили РФ повлиять на Януковича

По словам президента РФ, Запад просил Россию убедить Януковича не применять против демонстрантов вооруженные силы, чего украинский экс-президент не сделал, поскольку у него отдавать подобные приказы "не поднялась рука".

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал, как западные страны просили РФ убедить Виктора Януковича, занимавшего пост президента Украины, не отдавать приказов по применению против демонстрантов оружия. В обмен западные партнёры обещали сделать всё для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания.

По словам Путина, Янукович "совершенно точно не отдавал приказов о применении оружия в отношении демонстрантов" и сам говорил, что у него бы не поднялась рука отдавать подобные распоряжения.

— И, как вы знаете, президент Янукович не применил вооружённых сил. Но он и сказал, что я себе не представляю другого, рука не поднимается подписать какой-то приказ о применении оружия. Я думаю, что это снайперы, какие могли быть, кто их мог поставить… только те, которые заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась. У меня нет данных, кто это конкретно. Но элементарная логика подсказывает, — сказал Путин.