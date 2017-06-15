Сотрудник UPS, устроивший стрельбу в США, жаловался на сверхурочную работу

В результате стрельбы погибло три человека, пятеро получили ранения. Полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом.

Мужчина, устроивший стрельбу в офисе UPS в Сан-Франциско, подавал жалобу на сверхурочную работу, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в марте он просил руководителей освободить его от сверхурочной работы, кроме того, мужчина не был агрессивным и никто не мог подумать, что он устроит стрельбу по коллегам.

Ранее Лайф писал, что на складе почтовой службы в Сан-Франциско прозвучали выстрелы. В результате погибло три человека, пятеро получили ранения. Нападавший — мужчина в форме UPS — покончил с собой.

Позже стало известно, что стрелок и три его жертвы являлись сотрудниками компании. Полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом.