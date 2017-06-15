Путин заявил, что не допустит превращения России в халифат

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун снимал два года.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат.

Кинематографист задал вопрос о халифате после того, как глава государства подчеркнул, что "ни одна мировая религия не может быть источником зла".

— И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это всё-таки должно быть когда-то преодолено, — сказал Путин.

— А Москва будет халифатом? — спросил президента РФ Стоун.

— Ну уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился, — ответил российский лидер.