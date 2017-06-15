Фермер из Индии выхаживает безглазую козу с "человеческими" губами

Отмечается, что к таким аномалиям могли привести генетические мутации или воздействие радиации, химических веществ и вирусов.

В хозяйстве индийского фермера из округа Кожикоде, штат Керала, появился безглазый козлёнок. Кроме того, губы животного похожи на человеческие, сообщает Daily Mail.

Местные жители призвали мужчину бросить животное, которое не может кормиться от матери, но фермер и его жена отказались — теперь они сами заботятся об особенном козлёнке.

— Наша семья выращивает крупный рогатый скот в течение нескольких поколений, и мы никогда не видели ничего подобного и не слышали о таких случаях, — говорит фермер.