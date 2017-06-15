При создании присяги для получения гражданства РФ изучат клятвы других стран

По словам представителей рабочей группы по разработке соответствующей клятвы, текст должен быть легко запоминающимся и динамичным — "как клятва пионера или присяга военнослужащего".

Депутаты Государственной думы на заседании рабочей группы по разработке текста присяги при получении гражданства РФ рассмотрят тексты клятв на верность других стран. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

— Мы планируем обсудить, как проводить присягу, чтобы человек лично и публично это осуществлял, нужна ли при этом торжественность, кто должен присутствовать, нужно ли это потом публиковать. Кроме того, мы изучили опыт других стран и на завтрашнем заседании рабочей группы посмотрим присяги других государств, США, Голландии, просто для примера, — рассказал Крашенинников.

Как сообщили изданию представители рабочей группы, итоговый текст должен быть понятным, динамичным и легко запоминающимся — "как клятва пионера или присяга военнослужащего".

Как ранее рассказала Лайфу одна из авторов текста присяги Маргарита Русецкая, текст клятвы на верность должен быть похожим на гимн РФ — коротким и пронзительным.