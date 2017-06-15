Турист упал в горячий источник Йеллоустоуна

Житель Северной Каролины серьёзно пострадал, упав в горячий источник в национальном парке Йеллоустоун, сейчас он находится в критическом состоянии, сообщает Fox News.

21-летний Джервейс Дилан Гатет получил серьёзные ожоги. Сейчас он находится в госпитале университета Юты в Солт-Лейк-Сити, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Ведётся расследование инцидента.

В парке подчёркивают, что гейзеры Йеллоустоуна опасны и туристы должны находиться на специальных тропах — это необходимо не только для защиты ресурсов, но и для безопасности отдыхающих.