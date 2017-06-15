В КНДР заявили, что отпустили студента из США "по гуманитарным соображениям"

Отто Вомбиер в марте 2016 года был осуждён по обвинению в попытке украсть пропагандистский баннер.

Власти КНДР отпустили осуждённого на 15 лет американского студента Отто Вомбиера "по гуманитарным соображениям". Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как отмечается, его освобождение последовало за решением суда, которое было вынесено во вторник. Другие подробности не уточняются.

Как сообщал Лайф, Отто Вомбиер в марте 2016 года был осуждён в КНДР по обвинению в попытке украсть пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против властей Северной Кореи. Однако Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа, и 13 июня самолёт с Отто приземлился в Огайо.