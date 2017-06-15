Катар закупит у США истребителей F-15 на $12 млрд

Катар закупит у США истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. По данным агентства Reuters, соответствующее соглашение стороны заключили в среду.

По информации СМИ, глава Пентагона Джеймс Мэттис и представители Катара договорились о покупке 36 истребителей.

Сделка прошла на фоне обвинений Дохи президентом США Дональдом Трампом в финансировании терроризма.

Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.