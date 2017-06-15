Пассажиры сообщают о полной блокировке аэропорта Брюсселя

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Пассажиры сообщают о полной блокировке аэропорта Брюсселя

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По некоторым данным, в здании произошло отключение электроэнергии, СМИ также сообщают о пожаре.

Международный аэропорт Брюсселя с 5 утра полностью остановил работу. Об этом сообщают пассажиры и местные СМИ. По данным изданий, в терминале произошло полное отключение электричества и компьютерный сбой.

Очевидцы сообщают, что вылет рейсов и регистрация не осуществлялся, пассажиры находились снаружи, в здание терминала их не пускали.

Позже бельгийские СМИ уточнили, что электроснабжение в аэропорту уже восстановлено, пассажиров начали запускать в задние, однако пока работа воздушной гавани не осуществляется в полной мере.

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