Пассажиры сообщают о полной блокировке аэропорта Брюсселя

Международный аэропорт Брюсселя с 5 утра полностью остановил работу. Об этом сообщают пассажиры и местные СМИ. По данным изданий, в терминале произошло полное отключение электричества и компьютерный сбой.
Still people waiting outside @BrusselsAirport, blocked out because of a power-failure inside building apparently #vrtnieuws #airport pic.twitter.com/bQlUINtxZD— Steven Decraene (@stevencraneTV) 15 июня 2017 г.
Stroompanne op luchthaven van Zaventem, reizigers gestrand, geen vluchten #vrtnieuws pic.twitter.com/Ef55CVmHCi— inge van meensel (@ingevanmeensel) 15 июня 2017 г.
Очевидцы сообщают, что вылет рейсов и регистрация не осуществлялся, пассажиры находились снаружи, в здание терминала их не пускали.
Позже бельгийские СМИ уточнили, что электроснабжение в аэропорту уже восстановлено, пассажиров начали запускать в задние, однако пока работа воздушной гавани не осуществляется в полной мере.
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