Водитель КамАЗа погиб при пожаре на месте падения ступеней ракеты в Казахстане

Как отмечается, в районе падения боковых блоков произошёл степной пожар, который позже ликвидировали.

Водитель КамАЗа российского предприятия ракетно-космической отрасли "НПО машиностроения" скончался во время тушения степного пожара в Казахстане. Возгорание произошло на месте падения ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщает Роскосмос.

— По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля "КамАЗ", сотрудник АО "НПО машиностроения". Автомобиль "КамАЗ" накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра, — отмечается в сообщении.

Пожар произошёл в сложных метеоусловиях. Так, было +34 градуса, ветер с порывами до 15 м/с. Позже возгорание ликвидировали, угрозы населению не было.

Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, после успешного пуска "Союза-2.1а" 14 июня боковые блоки упали в 50 км западнее Жезказгана. Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС приступили к поискам.