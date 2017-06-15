"Я — супермен!" Мэр Николаева рассказал, почему сбежал от полиции через окно

Градоначальник сбежал, когда к нему пришли правоохранители, чтобы вручить копию протокола об административном правонарушении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему сбежал через окно от правоохранителей, сообщают местные СМИ. Градоначальник подчеркнул, что через окно он не перелезал.

— Через балкон я не перелезал. Здесь на втором этаже есть проход... Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь, — отметил он.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины приехали из Киева в Николаев, чтобы вручить градоначальнику копию протокола об административном правонарушении. Как отмечается, дело связано с коррупцией.

Но мэр не слишком хотел общаться с правоохранителями. Александр Сенкевич сбежал через окно.