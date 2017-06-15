Путин: США и Евросоюз поддержали государственный переворот на Украине

При этом российский лидер не согласился с мнением, что американские спецслужбы не уделяли внимания происходящему в Киеве.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз и США не стали разбираться в реальной ситуации на Украине и просто поддержали государственный переворот, который произошёл в 2014 году. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

Наши партнёры в Европе и Соединённых Штатах оседлали этого коня недовольства людей и, вместо того чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот, Владимир Путин о событиях на Украине в 2014 году

Глава государства также отметил, что ЦРУ пристально следило за тем, что происходило на Украине во время силового захвата власти.