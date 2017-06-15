Скончался актёр Алексей Баталов

Как рассказал Лайфу друг семьи Владимир Иванов, артист умер под утро в одной из московских больниц.

Алексей Баталов скончался в московской больнице в возрасте 88 лет. Владимир Иванов, помощник и друг семьи на протяжении 30 лет, рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, актёр умер во сне.

— Он накануне причастился. В 00:00 он ещё был жив. Проверяли с сестрой. Ровно дышал. А в 6 утра я проверил — пульса не было, — сказал Иванов.

Как отметил Иванов, его причащали, потому что вчера был церковный праздник. Как отметил друг семьи, Баталов до последнего старался шутить и держался бодро.

Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет в Москве. В январе 2017 года он сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию.

Народный артист РСФСР и СССР сыграл в 63 кинокартинах, среди которых такие известные, как "Москва слезам не верит", "Зоя", "Похороны Сталина". В середине мая сообщалось, что он попал в больницу в тяжёлом состоянии. У актёра начались осложнения после недавно перенесённой операции.