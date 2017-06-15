"Москва слезам не верит". Легендарные цитаты героев Баталова

Всё и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я — мужчина
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
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Только не превращайте меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату
Тибул, "Три толстяка"
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Уж очень я какой-то идеальный получился
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
Фото: © Кинопоиск
Никогда на ночь кофе не пью
Сергей Гущин, "Поздняя встреча"
Фото: © РИА Новости
Вечер перестаёт быть томным
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
Фото: © Кинопоиск
Пешком дойду. Гулять так гулять
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
Фото: © Кинопоиск
Будешь у нас в городе — заходи. Автодорожный факультет
Игорь Лагутин, "Скорость"
Фото: © РИА Новости
Я поступил как НОРМАЛЬНЫЙ мужчина!
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
Фото: © Кинопоиск
У вас взгляд незамужней женщины
Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"
Фото: © Кинопоиск
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