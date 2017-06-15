"Москва слезам не верит". Легендарные цитаты героев Баталова

Сегодня в возрасте 88 лет в московской больнице скончался актёр Алексей Баталов. Его герои запомнились нам не только колоритом, но и цитатами, которые стали легендарными.

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