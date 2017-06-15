"Москва слезам не верит". Легендарные цитаты героев Баталова

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"Москва слезам не верит". Легендарные цитаты героев Баталова

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Сегодня в возрасте 88 лет в московской больнице скончался актёр Алексей Баталов. Его герои запомнились нам не только колоритом, но и цитатами, которые стали легендарными.

Всё и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я — мужчина

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © РИА Новости

Только не превращайте меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату

Тибул, "Три толстяка"

Фото: © Кинопоиск

Уж очень я какой-то идеальный получился

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © Кинопоиск

Никогда на ночь кофе не пью

Сергей Гущин, "Поздняя встреча"

Фото: © РИА Новости

Вечер перестаёт быть томным

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © Кинопоиск

Пешком дойду. Гулять так гулять

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © Кинопоиск

Будешь у нас в городе — заходи. Автодорожный факультет

Игорь Лагутин, "Скорость"

Фото: © РИА Новости

Я поступил как НОРМАЛЬНЫЙ мужчина!

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © Кинопоиск

У вас взгляд незамужней женщины

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит"

Фото: © Кинопоиск

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