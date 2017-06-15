В Монголии сгорел крупнейший в мире кашемировый завод

Экстренные службы монгольской столицы Улан-Батора почти всю ночь боролись с огнём.

В среду, 14 июня, в столице Монголии Улан-Баторе загорелся крупнейший в мире завод по производству кашемира "Гоби". Сообщения о возгорании поступили в местные экстренные службы в 22:46 по местному времени (17:48 мск). Об этом сообщает Asia Russia Daily.

С пожаром почти всю ночь боролись 11 частей пожарных служб (более 200 пожарных) столицы Монголии. Официально возможные причины возгорания на заводе пока не озвучены. По предварительным данным, пожар возник из-за ремонта на крыше.

В Улан-Баторе сгорел крупнейший в мире кашемировый завод «Гоби» (видео) pic.twitter.com/sdTQd7uTq2 — Mateus Dean (@deanmateus) 15 июня 2017 г.

В случае если полицейская проверка установит криминальные причины пожара, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.