ВЦИОМ: Россиян больше всего беспокоит зарплата

В числе важных проблем респонденты также назвали общее состояние экономики и здравоохранения в РФ.

Россияне считают самой важной проблемой низкую зарплату. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такого мнения придерживается 23% населения.

Отмечается, что в начале года и в мае 2016 года зарплата беспокоила меньшее количество граждан (18% и 15% соответственно).

— Также с января (16%) выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом — до 24% в апреле, в мае показатель составил 21%, — свидетельствуют данные исследования.

В тройке самых актуальных проблем также находится здравоохранение. Этот вопрос беспокоит 20% россиян.

Также с апреля снизилось число граждан, заинтересованных в социальной политике, — с 18–19% до 15%.

Помимо этого, опрошенные назвали в числе проблем безработицу (16%), сферу образования (13%), инфляцию (11%), коррупцию (11%), низкие пенсии (10%) и сферу ЖКХ (7%).

ВЦИОМ проводил исследование 25–29 мая 2017 года. Было опрошено 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет из 130 населённых пунктов в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов РФ. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,5%.