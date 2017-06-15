Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

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Aston Martin выпустит лимитированную серию спорткара Vantage AMR

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Фото: astonmartin.com

Стоимость автомобиля, который поступит в продажу в конце 2017 года, начинается от 126 995 евро.

Компания Aston Martin обнародовала информацию о лимитированной версии спорткара Vantage. Серию посвятили выступлению на чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA Endurance.

<p>Фото: astonmartin.com</p>

Планируется выпустить всего около 300 автомобилей. Из них 100 экземпляров будут в модификации с бензиновым мотором V12, а 200 — с двигателем V8. Также будет несколько цветовых вариантов: серебристый, чёрный, белый, голубой и зелёный.

В Европе такой спорткар будет стоить от 126 995 евро. Начало продажи намечено на четвёртый квартал 2017 года.

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