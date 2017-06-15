В Москве бросили коктейль Молотова в пассажирский автобус

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В Москве бросили коктейль Молотова в пассажирский автобус

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В полиции не исключают две версии происшествия: они рассматривают и возможность борьбы за рынок перевозок, и дорожный конфликт.

Московская полиция ищет хулиганов, бросивших коктейль Молотова в пассажирский автобус из Ставрополя. Инцидент произошёл на 44-м километре МКАД.

Двое неизвестных метнули бутылку с зажигательной смесью в автобус "Мерседес". Хоть пламя быстро охватило транспорт, возгорание оперативно удалось потушить.

Стоит отметить, что в результате происшествия ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Однако автобусу требуется ремонт.

Полиция устанавливает причины конфликта. Предположительно, это может быть борьба за раздел рынка межрегиональных перевозок или дорожный конфликт.

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