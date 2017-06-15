Экземпляр "Майн кампф" с автографом Гитлера будет продан на аукционе в Британии

Редкий экземпляр "Майн кампф", самолично подписанный автором — Адольфом Гитлером, уйдёт с молотка на торгах британского аукционного дома Silverwoods. Начальная цена лота — тысяча фунтов стерлингов (1270 долларов), сообщает BBC News.
Фюрер Третьего рейха оставил автограф на переднем форзаце для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кэдогана, когда тот посещал Мюнхен в конце 1930-х годов. Экземпляр продаётся по просьбе семьи журналиста.
Данный экземпляр книги фюрера, в которой он изложил свою политическую идеологию и планы на будущее Германии, был издан в 1935 году.
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