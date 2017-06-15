Француз убил жену, примотав её скотчем к рельсам на железнодорожных путях

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Француз убил жену, примотав её скотчем к рельсам на железнодорожных путях

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Как только 34-летнюю Эмили переехал поезд, её супруг покончил с собой. Их тела нашли у железной дороги.

В департаменте Эр и Луара 37-летний Гийом решил расправиться с супругой, примотав её скотчем к рельсам перед приближающимся составом. Как только поезд переехал женщину, мужчина совершил суицид, сообщает газета Parisien.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 37-летнего Гийома и останки его 34-летней супруги. Причём её ноги так и остались привязанными к рельсам, а на руках были следы скотча.

Стражи порядка выяснили, что мужчина страдал тяжёлой формой депрессии и на протяжении последних трёх лет не работал. Гийом и Эмили были женаты в течение двух лет. У них осталось четверо детей, причём трое от первых браков.

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