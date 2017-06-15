Захарова объяснила отсутствие поздравлений от США ко Дню России

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Захарова объяснила отсутствие поздравлений от США ко Дню России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

По словам официального представителя МИД РФ, американцы просто боятся сказать нам добрые слова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему США впервые за 25 лет не направили Москве поздравления с Днём России.

По её словам, скорее всего, дело в том, что Вашингтон просто испугался выразить какие-то тёплые слова в адрес нашей страны в условиях всеобщей антироссийской истерии.

— То ли они запутались в том, какую практику исповедовать, то ли запутались в объяснениях — честно, сказать сложно, что там происходит, — призналась Захарова. — Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники буквально боятся добрые слова сказать в адрес России.

Напомним, поздравления с Днём России были направлены в Москву многими мировыми лидерами. В их числе: глава Австрии Александр Ван дер Беллен, венесуэльский лидер Николас Мадуро и молдавский президент Игорь Додон.

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