Захарова: Закрытие в Эстонии дела Дмитрия Ганина — свидетельство лицемерия

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Захарова: Закрытие в Эстонии дела Дмитрия Ганина — свидетельство лицемерия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

20-летний россиянин получил смертельное ранение на митинге против демонтажа "Бронзового солдата" в Таллине в 2007 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение прокуратуры Эстонии закрыть дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина свидетельством лицемерия.

— Это наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

20-летний россиянин Дмитрий Ганин участвовал в митинге против демонтажа "Бронзового солдата" в Таллине в ночь в 26 на 27 апреля 2007 года. Протест перерос в столкновения с полицией. Там Дмитрий Ганин получил смертельное ранение. Десятки человек пострадали.

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