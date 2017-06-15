Захарова: Закрытие в Эстонии дела Дмитрия Ганина — свидетельство лицемерия

20-летний россиянин получил смертельное ранение на митинге против демонтажа "Бронзового солдата" в Таллине в 2007 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение прокуратуры Эстонии закрыть дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина свидетельством лицемерия.

— Это наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

20-летний россиянин Дмитрий Ганин участвовал в митинге против демонтажа "Бронзового солдата" в Таллине в ночь в 26 на 27 апреля 2007 года. Протест перерос в столкновения с полицией. Там Дмитрий Ганин получил смертельное ранение. Десятки человек пострадали.