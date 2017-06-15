В элитном ЖК "Золотые ключи" в Москве дворник убил забредшую собаку

24-летний уроженец Узбекистана жестоко расправился с псом, попавшим на территорию комплекса.

Прохожий сдал в полицию излишне ретивого дворника ЖК "Золотые ключи" Рустамжона Ю., убившего на его глазах собаку. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. Теперь дворника обвиняют в "хулиганстве".

Уроженец Узбекистана пожаловался полицейским, что устал убирать за бродячими псами, регулярно забредающими на территорию ЖК. При попытке их выгнать, собаки начинают кусаться. Позволить им бродить по двору безнаказанно дворник не может: на животных грязь, на них начинают жаловаться жильцы дома.