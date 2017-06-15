Шахназаров: Баталов навсегда останется в памяти зрителей

Ранее сообщалось, что актёр скончался в возрасте 88 лет в одной из московских больниц.

Генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Баталова.

— Я с ним, к сожалению, никогда не работал, но он для меня как для зрителя — "Москва слезам не верит", "Бег". Большая утрата! Он навсегда останется в памяти зрителей, — отметил Шахназаров.

Актёр скончался в московской больнице, он был госпитализирован в середине мая. Баталов умер во сне под утро 15 июня. Церемония прощания с народным артистом состоится в Доме кино.