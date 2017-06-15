В южноафриканском Лесото жену премьера расстреляли сразу после его инаугурации

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В южноафриканском Лесото жену премьера расстреляли сразу после его инаугурации

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Том Табане с супругой. Фото: © African Independent/Justice Kalebe

58-летняя Липолело Табане возвращалась после вечеринки домой, когда неизвестный жестоко убил её прямо в машине.

Чудовищное преступление расследуют в южноафриканском Королевстве Лесото. Супругу новоизбранного премьер-министра Тома Табане застрелили спустя несколько часов после инаугурации мужа.

Трагедия произошла в городе Масана недалеко от столицы Лесото. Представитель местной полиции Клифорд Молефе заявил Reuters, что 58-летняя супруга Тома Табане Липолело направлялась домой после праздничной вечеринки в сопровождении своего друга (по другим данным, подруги). Недалеко от дома на них напал неизвестный и несколько раз выстрелил сперва в жену политика, а затем и в сопровождающего.

Липолело Табане скончалась на месте от полученных ран. Мотивы преступления пока неизвестны.

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