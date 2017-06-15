В СКР опровергли информацию о прекращении расследования "дела Васильевой"

Следственный комитет РФ продолжает расследовать "дело "Оборонсервиса", фигуранткой которого является бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева. В ведомстве опровергли сообщения СМИ о прекращении расследования.
— Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В СКР также добавили, что арест, наложенный на счета, драгоценности, недвижимость и картины Васильевой, остаётся в силе.
Ранее в СМИ появилась информация, что военные прокуроры завершили расследование дела.
Как ранее сообщал Лайф, Евгения Васильева в 2012 году стала участницей коррупционного скандала в Минобороны. В мае 2015 года суд приговорил бывшую чиновницу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Однако уже в августе она вышла по УДО.
- Популярные
- По времени