В СКР опровергли информацию о прекращении расследования "дела Васильевой"

В ведомстве также добавили, что на драгоценности, счета и недвижимость бывшей чиновницы до сих пор наложен арест.

Следственный комитет РФ продолжает расследовать "дело "Оборонсервиса", фигуранткой которого является бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева. В ведомстве опровергли сообщения СМИ о прекращении расследования.

— Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В СКР также добавили, что арест, наложенный на счета, драгоценности, недвижимость и картины Васильевой, остаётся в силе.

Ранее в СМИ появилась информация, что военные прокуроры завершили расследование дела.

Как ранее сообщал Лайф, Евгения Васильева в 2012 году стала участницей коррупционного скандала в Минобороны. В мае 2015 года суд приговорил бывшую чиновницу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Однако уже в августе она вышла по УДО.