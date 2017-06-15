Психанул. Автомат с едой отдал сразу все продукты

Пользователи Сети предположили, что и тут не обошлось без очередной атаки вездесущих "русских хакеров".

Снимок "взбесившегося" автомата с едой вошёл в топ американского сайта Reddit. Как написал разместивший снимок пользователь с ником rbards, автомат выдал какую-то ошибку и "продал" всю еду в одночасье.

Пост набрал около трёх тысяч комментариев. Пользователи буквально ликовали при виде поражённого автомата, ведь зачастую происходит совсем наоборот: бездушная машина съедает деньги и не отдаёт продукт.

Одни комментаторы предположили, что автомат переработал и у него случилась истерика. Другие выдвинули версию, что и тут не обошлось без атаки "русских хакеров".

— Когда даже автомат хочет, чтоб ты не похудел к лету, — иронизировали третьи.