В крови водителя, обматерившего сбитую им девушку на Тверской, нашли кокаин

Стали известны результаты анализов, которые полицейские взяли у водителя сразу после происшествия.

Стали известны результаты анализов, которые полицейские взяли у водителя сразу после того, как он сбил в центре Москвы 25-летнюю девушку на своей КИА. Как сообщает Mash, экспертиза показала, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. В его крови нашли кокаин.

Теперь водителю грозит не только лишение прав от 1,5 до 2 лет. Этот факт будет учитываться при расследовании уголовного дела.

Напомним, сам Михаил Анисимов объяснил полицейским, что перепутал педали. Водитель КИА выезжал из арки на Тверскую улицу. Во время движения задним ходом он переехал 25-летнюю Катю Иконникову, которая шла по тротуару, после чего врезался в стену дома. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами.

Поведение мужчины вызывало подозрение, его анализы отправили на экспертизу. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.