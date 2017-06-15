Шкиряк пообещал "освободить" и "зачистить" Донбасс

При этом Турчинов требовал прекратить так называемую АТО, однако эту инициативу не поддержал Пётр Порошенко.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обещает, что ДНР и ЛНР вернутся под контроль Незалежной. При этом он уверяет, что территория Донбасса будет "зачищена".

— Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит, — приводят слова Шкиряка украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов призвал сменить формат ведения боевых действий в Донбассе и завершить так называемую АТО. Но украинский президент Пётр Порошенко не поддержал эту инициативу.